Giornata di scioperi: caos trasporti pendolari infuriati

Giornata di scioperi e dunque nera per i trasporti, salve solo le fasce di garanzia per i pendolari. La protesta di oggi è stata indetta dalle sigle Ugl, Usb, Orsa, Faisa Cisal e Faisa Confail. L’Anm tutelerà le fasce protette: bus (5,30-8,30 e 17-20), con partenze 30 minuti prima e dopo l’orario dello sciopero, mentre le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto effettueranno l’ultima corsa alle 9,20, per riprendere dalle 17 alle 19,50. Per la Linea 1 del metrò.

Per la Linea 1 metropolitana le ultime corse del mattino sono garantite sia da Piscinola che da Garibaldi fino alle ore 9.10 (ultima corsa). Il servizio riprenderà per la fascia pomeridiana di garanzia con prima corsa da Piscinola alle 17.15 e da Garibaldi alle 17.55 e terminerà con le ultime corse sia da Piscinola che da Garibaldi alle 19.44.

Per le Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, l’ultima corsa garantita al mattino è alle 9.20. La fascia pomeridiana garantita inizia invece con la prima corsa delle 17 e termina con la corsa delle 19.50.