Gianluca De Angelis al Sorrento, con la forza della MSC ora si fa sul serio per la D dopo la conferma del capitano Alfonso Gargiulo, trattasi dell’attaccante classe ’81 Gianluca De Angelis. Il calciatore è stato ufficializzato questo pomeriggio dalla società costiera, tuttavia nei giorni scorsi il club rossonero ha trovato anche l’accordo con l’ex centrocampista di Vultur e Agropoli Roberto De Rosa, trattativa portata avanti dall’ex ds di Agropoli e Vultur Simone Grillo. Nonostante l’accordo annunciato tramite la testata IAmCalcio, ad oggi non sembrerebbe esserci stata alcuna ufficializzazione da parte del Sorrento che comunque non smentisce neppure. Il Sorrento da dunque il via alla campagna acquisti con un attaccante d’esperienza ed un mediano molto bravo che fu inizialmente scartato dall’ex allenatore dell’Agropoli Ciro De Cesare e poi allontanato dalla società per esuberi nel ruolo di mediano. De Angelis vanta una lunga carriera tra i professionisti dove ha vestito le maglie di Cosenza, Avellino, Francavilla e Benevento con più di 450 gettoni di presenza e più di 140 gol. Acquisti di rilievo per una società come il Sorrento che sta avendo alcuni problemi nel reperire nuovi calciatori a causa della presenza di alcuni personaggi ben noti all’interno dello staff tecnico che stanno offuscando la meravigliosa immagine di una società blasonata come quella costiera.