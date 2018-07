FURTI NELLA CIRCUMVESUVIANA VICO EQUENSE – CASTELLAMMARE , DUE FINISCONO AI DOMICILIARI

S’infilavano tra i passeggeri che salivano e scendevano dal treno della Circum per sottrargli i portafogli: finiscono ai domiciliari Maurizio Del Sorbo e Luigi Fiumara. I due – difesi dall’avvocato Francesco Schettino – sono accusati di aver commesso furti con destrezza a bordo dei convogli tra settembre 2016 e agosto 2017. Ad incastrarli i carabinieri del nucleo operativo di Castellammare e della stazione di Vico Equense.

Maurizio Del Sorbo, 47 anni, e Luigi Fiumara, 36 anni, furono arrestati lo scorso 17 luglio in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

L’indagine, mediante servizi a bordo dei treni e visione delle telecamere di videosorveglianza

installate all’interno delle stazioni ferroviarie, hanno consentito di accertare le responsabilità degli

indagati, in concorso tra loro, di un furto con destrezza avvenuto nel settembre del 2016 presso la stazione della linea Eav di Castellammare di Stabia ai danni di un turista; appurare il coinvolgimento di uno dei due in un analogo episodio consumatosi, in concorso con un altro soggetto rimasto ignoto, nell’agosto del 2017 presso la stessa stazione ferroviaria e sempre ai danni di un turista; ricostruire il modus operandi dei due indagati consistente nell’avvicinarsi alle vittime nel momento di apertura delle porte del treno e qui, approfittando della calca in ingresso e in uscita, riuscire a procurarsi un contatto fisico con la vittima alla quale sottraevano il portafogli.

Arresti che seguirono quello di Gennaro Fiumara,

50enne fratello di Luigi, che finì in manette lo scorso 6 giugno. Il pregiudicato del rione Capo Rivo fu notato dai carabinieri del nucleo investigativo di Castellammare, agli ordini del maggiore Donato Pontassuglia e del tenente Andrea Riccio, mentre

saliva a bordo di un treno. I militari decisero di seguirlo e appena dentro il convoglio videro Gennaro Fiumara sfilare un portafoglio a un professionista di Sorrento. Per lui scattò immediatamente l’arresto. E a distanza di poche settimane gli investigatori chiusero il cerchio anche sul fratello Luigi e su Maurizio Del Sorbo. Ora finiti ai domiciliari. ( vt)