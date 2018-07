Francesco Soldatini eletto Presidente dell’Azienda speciale per i servizi sociali della Penisola Sorrentina

Il professore Francesco Soldatini è stato eletto all’unanimità Presidente del consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale per i servizi sociali della Penisola Sorrentina. Francesco Soldatini, delegato dal Comune di Meta, è professore presso la Scuola Media metese “Buonocore-Fienga” ed è da sempre impegnato nel sociale con una grande attenzione per le problematiche dei diversamente abili. Con lui siederanno nel consiglio di amministrazione Milena Di Martino per Vico Equense, Fabrizia Castellano per Sorrento, l’avvocato Antonella Arnese per Piano di Sorrento, Gianni Salvati per Sant’Agnello ed Angelica Gargiulo per Massa Lubrense. Il primo impegno del nuovo Cda sarà la predisposizione degli atti necessari per il concorso che deve reclutare il nuovo coordinatore, ruolo oggi ricoperto dalla Dottoressa Maria Elena Borrelli. Il concorso dovrò, inoltre, individuare chi andrà a ricoprire le posizioni attualmente gestite dall’equipe multidisciplinare, cioè l’ufficio che segue i servizi forniti dall’Azienda speciale. Il tutto dovrebbe concludersi entro fine anno in modo da consentire al nuovo assetto di essere operativo per il 2019.