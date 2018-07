Francesco Procida affascina il Principato di Monaco

Il maestro Francesco Procida figlio e nipote d’arte vietrese dopo Vallauris nel 2005 e Parigi presso la galleria Nicolas Hugo, nipote di Victor Hugo, approda nel Principato di Monaco – Monte Carlo. Francesco Procida viene selezionato, per partecipare a Monaco- Monte Carlo con tre sue ceramiche nella sezione del catalogo “ Opere di arte moderna”, da una famosa casa d’asta “ Antiquorum e Monaco Leggend Group con sede a Monaco 13 bd Princesse Charlotte, 98000 Monaco . In data 17 e 18 luglio si terrà l’inaugurazione della manifestazione, parteciperanno oltre al maestro Francesco Procida ( 1938) anche altri artisti famosi quali SayedHaider Raza ( 1922-2016); Jean-Paul Riopelle ( 1923-2002) e Laurence Jenkell ( 1965)

Francesco Procida è nato a Vietri Sul Mare (Sa), il 1 agosto del 1938. Frequenta fin da piccolo il laboratorio del padre Giosuè Procida e degli zii Vincenzo e Salvatore Procida, dove scopre la passione per la ceramica apprendendo le tecniche di lavorazione. Con la morte del padre Giosuè’, Francesco sente forte il bisogno,quasi dovere di continuare quel cammino di tradizione,di manualità ,di estro creativo di cui il nome dei Procida ne e’ sempre stato sinonimo per decenni.

Antonio Di Giovanni