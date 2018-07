FORZA VINCENZO!!! Esortazione del Sindaco di Minori a donare il sangue

Cari concittadini, Minori più volte ha dimostrato di avere un cuore grande, per questo vi invito tutti a recarvi presso il plesso ospedaliero di Castiglione, DOMENICA 15 LIGLIO DALLE 8.30 ALLE 12.30 per una donazione di sangue per il caro Vincenzo, il giovane di Ravello coinvolto in un grave incidente ad Amalfi.

Più saremo e più grande sarà la bontà del popolo che mi onoro di rappresentare.

Con affetto

Andrea Reale