Forza Milik siamo tutti con te

L a terza vita di Arek è cominciata da pochi giorni, e sebbene in due stagioni sia stato più impegnato a combattere con le ginocchia che con i portieri, la gente è tutta al suo fianco: “Milik-Milik”, urla il popolo azzurro baciato finalmente dal sole di Dimaro dopo tanta pioggia. Un presagio, forse. Un segnale positivo e di ottimismo anche per lui, il centravanti polacco con l’appeal di un modello che in partitella fa subito la sfilata: due gol e via, il suo Napoli batte l’altro Napoli e Ancelotti può sorridere. Altroché: dopo averci parlato e averlo visto all’opera in Russia, al Mondiale, nella partita non brillante con il Senegal di Koulibaly, il tecnico aveva fretta di lavorare insieme. Sì: è lui, il centravanti probabilmente più adatto alle caratteristiche del gioco di Carletto. E’ lui uno dei simboli del nuovo Napoli. Dopo tutto il tempo perso a fare a cazzotti con la jella, Arek ha una fame spaventosa e gli occhi della pantera sulla maglia: non teme la concorrenza e neanche il mercato.

SOGNI E INCUBI.

E allora, il ritorno di Arkadiusz: in grande stile, finora. Con al seguito l’insegnante di italiano-interprete e i gol. Compagni fedeli di viaggio nonostante l’incredibile sfortuna che lo ha perseguitato sin dall’inizio della sua avventura azzurra. Nata come un sogno, con tanto di titoloni a sottolinearne l’etichetta di giocatore polacco più pagato della storia del Paese, più o meno 35 milioni di euro, e proseguita come un incubo: ad agitare le sue notti prima il crociato del ginocchio sinistro e poi quello destro. Nello spazio di un anno. E così, il suo destino designato da erede di Higuain s’è gradualmente trasformato in quello di riserva di Mertens. Il falso nueve divenuto vero centravanti in virtù di un caso della vita. Della vita di Milik.

LA RINASCITA.

Il popolo azzurro, comunque, lo ha sempre sostenuto. Sempre: rapito soprattutto da un avvio folgorante con 7 gol realizzati in 9 partite sulle ceneri del Pipita. Poi, il primo infortunio; la sofferenza, la ripresa, la ripartenza e il secondo infortunio. Tra ottobre 2016 e settembre 2017: una montagna da scalare più alta delle Dolomiti che sabato lo hanno accolto a Dimaro, non c’è che dire. Ma lui ha carattere, sì, e poi anche un alleato che, sperando finalmente in un pizzico di fortuna, dovrà aiutarlo a piantare la bandiera in cima: Ancelotti. Il nuovo allenatore azzurro è un suo grande estimatore e punta su di lui, ma è ovvio che Arek dovrà ricambiare in campo: ritrovando al più presto la condizione fisica ottimale e continuando a percorrere la strada del gol. Come ieri: quando in partitella ha realizzato due gol da centravanti d’area. Attaccando lo spazio come piace a Carletto.

QUESTI FANTASMI. Anche il popolo del Comunale di Carciato, succursale in miniatura del San Paolo per l’intera durata del ritiro, è soddisfatto: scandisce il suo nome, lo applaude e tifa. Fiducioso e speranzoso che Milik possa davvero trovare la sua dimensione ideale nella terza vita azzurra: del resto, per caratteristiche e doti, il credo tattico di Ancelotti potrebbe diventare il suo habitat. E la profondità e i servizi dalle fasce il suo pane: mica male come presupposti. Fermo restando Dries, Mertens, pur sempre il capocannoniere delle ultime due stagioni azzurre nonché un centravanti micidiale; e i fantasmi. Il mercato: sullo sfondo resiste ancora l’ombra di un possibile arrivo in attacco, e forse mai come in questo caso i centravanti azzurri sono padroni del proprio destino. L’eventuale necessità dipende da loro, dal loro rendimento: anche Arek sa che è così.