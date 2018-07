Fondazione Ravello animata discussione sulla sede di Viale Wegner e Villa Rufolo. Maffettone si allontana. Ma approvati i bilanci Nella Città della Musica, prima del successo della serata inaugurale del Ravello Festival, sempre bellissima, c’è stata una lunghissima riunione del Cdi.

Situazioni delicate sul tavolo del Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione Ravello chiamato all’approvazione del bilancio consuntivo 2017, ancora per poco nella sede di Viale Wegner che il sindaco Salvatore Di Martino rivorrebbe per il Comune.

Questo parrebbe uno dei motivi di scontro, con il sindaco che ribatteva che avrebbe dato alla Fondazione spazio nel prestigioso auditorium Oscar Niemeyer. Si è parlato anche di Villa Rufolo. Il presidente Sebastiano Maffettone si è poi allontanato in albergo, ma non sappiamo per quale motivo. Dopo tempo è poi ritornato . Non sappiamo se si sia sentito con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Come pure non sappiamo se vi siano state variazioni sullo storno dei 500 mila euro da Villa Rufolo che ha visto un confronto con Secondo Amalfitano. Le posizioni del sindaco Di Martino e di Vuilleumier divergenti su la sede di Viale Wegner, non sappiamo se hanno visto contrasti su Villa Rufolo . Intanto c’è stata una lunghissima riunione con tutti i passaggi la relazione del presidente Sebastiano Maffettone poi l’approvazione del verbale della seduta precedente, poi l’approvazione del progetto di bilancio consuntivo 2017 proposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 giugno scorso, con relazione del Collegio dei Revisori e poi l’approvazione del progetto di bilancio preventivo 2018 proposto dal CdA accompagnata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.