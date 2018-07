Follia a Castellammare bande di ragazzi pestano chi è di “fuori” vittime due di Vico Equense «Sono stati picchiati solo perché erano di Vico Equense ». Emerge un particolare inquietante, a distanza di quasi tre settimane dal pestaggio di due ragazzini in villa comunale a Castellammare, a opera di una baby-gang, a scriverlo oggi Tiziano Valle su metropolis. . A raccontarlo è uno stretto parente del ragazzino che fu picchiato con calci, pugni e caschi in faccia e fu costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo. «Adesso sta meglio, lo spavento dei primi giorni è passato. Tornerà a frequentare Castellammare? Non credo, almeno per il momento non se ne parla. Il rischio di ritrovarsi di nuovo di fronte quei piccoli criminali ci sta tutto e penso che preferirà uscire con gli amici a Vico Equense». Che stando al suo racconto è proprio l’assurdo motivo che avrebbe spinto la baby-gang a entrare in azione: «Sì gli chiesero di dove fossero e quando hanno saputo che erano di Vico Equense, gli dissero che non potevano stare a Castellammare perché lì c’erano loro». Un pretesto per cominciare a picchiare un 15enne e il suo amico, “colpevoli” solo di aver scelto la città stabiese per trascorrere qualche ora di svago di sera. «Hanno alcuni compagni di scuola stabiesi – racconta il parente del ragazzino picchiato Non era la prima volta che raggiungevano la villa comunale di Castellammare, ma non era mai capitato. Quelli che li hanno aggrediti sono tutti ragazzini di 16-17 anni, non so cosa gli sia passato per la testa, ma è una vicenda assurda».