FLASH MOB: CONTROLLI SIMULTANEI DELLA POLFER NELLE STAZIONI CAMPANE:

NAPOLI CENTRALE, AFRAGOLA, TORRE ANNUNZIATA, SALERNO, BATTIPAGLIA, SAPRI, CASERTA,

AVERSA, VILLA LITERNO, BENEVENTO.

Nel pomeriggio di ieri 4 luglio 2018 nelle principali stazioni della Campania presidiate dalla Polizia

Ferroviaria è stato adottato, simultaneamente, a mo’ di flash mob, il dispositivo di sicurezza, di

recente introduzione, grazie al quale tutti coloro che entrano negli scali ferroviari passano sotto lo

sguardo dei poliziotti ed eventualmente vengono sottoposti a controlli identificativi e perquisitivi.

Con il periodo estivo ed il conseguente aumento del flusso di viaggiatori il Compartimento Polizia

Ferroviaria per la Campania ha alzato ulteriormente la guardia rispetto al rischio della commissione

di reati, soprattutto nelle stazioni delle località turistiche.

Ladri operanti in ferrovia, tassisti abusivi, venditori ambulanti senza licenza, truffatori dei “global

pass”, piccoli estorsori, persone che vivono di illegalità e che a volte diventano violente, mettendo a

repentaglio l’incolumità, la sicurezza e la tranquillità dei viaggiatori che utilizzano il treno per i

propri spostamenti; nell’ottica di garantire a tutti stazioni aperte e libere, ma più sicure, attraverso il

posizionamento di nastri tendiflex e desk, la Polfer ha predisposto l’intensificazione dei controlli

creando dei varchi di accesso attraverso i quali tutte le persone che entrano negli scali ferroviari

passano al vaglio dei poliziotti, muniti di palmari e metal detector.

Il dispositivo è stato ATTUATO SIMULTANEAMENTE NELLE DIVERSE STAZIONI ed è stato

realizzato in sinergia con le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio, quali Unità Cinofile

Antidroga e Antiesplosivo, Unità Operativa Pronto Intervento (Uopi) della Questura; Polizia

Locale; Protezione Aziendale; Militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

Questi i risultati:

 Nr. 1637 persone identificate

 Nr. 591 bagagli a seguito di viaggiatori controllati

 Nr. 2 persone denunciate all’A.G. (per violazione al foglio di via obbligatorio)

 Nr. 2 veicoli sequestrati amministrativamente in attesa del provvedimento di confisca

 nr.3 sequestri amministrativi di merce venduta abusivamente

 Nr. 11 sanzioni amministrative

 Nr. 3 tassisti abusivi sanzionati

L’attività di prevenzione così esercitata, oltre ad innalzare il livello di percezione di sicurezza nei

viaggiatori, determina una netta flessione della commissione di reati.