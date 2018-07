Fitness in Spiaggia? Positano all’Incanto il top della Costiera amalfitana, ora anche il Pilates. Australiani e americani i clienti , come ci dice Roberto Bozza “Loro intendono la vacanza come benessere , qui a Positano si trovano benissimo, passeggiate, escursioni e poi la palestra in spiaggia da noi.. Gli italiani? Solo qualche appassionato”.

Bozza e il suo qualificatissimo staff ha arricchito l’offerta dello stabilimento balneare l’ Incanto. “Puntiamo alla qualità e ai servizi – dice Lulù Fiorentino -, quindi qui i clienti trovano tutti i confort, non solo spogliatoio, docce, bar e ristorante di qualità, ma anche la possibilità di fare sport”

Da poco oltre alla pesistica e ginnastica è possibile fare anche pilates. Insomma è la tendenza del momento da qualche anno.

Soprannominate “fit-cation”, le vacanze all’insegna dell’attività fisica e del benessere registrano un +55 per cento di richieste: lo rivela la Bit, la Borsa Internazionale del turismo 2018 e il portale Booking.com. Fra le ultime prenotazioni effettuate online, vincono le destinazioni con escursioni e trekking (55%), seguite da spa per il detox (33%), mete per il ciclismo (24%) e gli sport acquatici (22%), soggiorni yoga e mete per il running (16%). Anche mindfulness e meditazione raccolgono molti consensi. Che cosa significa? Che l’estate è il momento migliore per mettere in pratica uno stile di vita, se non “active”, quantomeno più attento e focalizzato allo stare meglio. Per cominciare, può bastare qualche giorno in spiaggia. È la location ideale per mettere in pratica i buoni propositi.

Insomma se Positano è l’eccellenza è anche perchè ci sono imprenditori che offrono dei servizi che altrove non si trovano, la qualità è data dalle possibilità di soddisfare tutte le esigenze.