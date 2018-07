Fiori di Zucca fritti che bontà

I fiori di zucca fritti in estate in Campania e Napoli sono un antipasto prelibato se la frittura viene fatta ad arte e leggera .

Bisogna buona pastella per frittura e calibrare bene la temperatura dell’olio

Potete decidere di lasciarli vuoti o farcirli con la ricotta e la provola o farne una versione di mare aggiungendo un gambero all’interno di ogni fiore-

PROCEDIMENTO

COME FARE I FIORI DI ZUCCA FRITTI

Iniziate preparando la pastella.

Lavorate l’uovo con un pizzico di sale e, se volete, anche un po’ di pepe, quindi aggiungete il latte.

Unite anche la farina e amalgamate, senza far creare grumi. Fate riposare in frigo per 30 minuti, coperta da pellicola.

Qui bisogna fare attenzione a fare una pastetta leggera

Sciacquate i fiori in acqua fredda, asciugateli bene, quindi eliminate i pistilli interni che sono amari .

Infilate i fiori, uno per volta, nella pastella, fatela aderire bene ovunque, quindi tuffateli, sempre 1 per volta, nell’olio ben caldo.

Cuocete fino a doratura, scolate, fate sgocciolare su carta da cucina, quindi condite i fiori di zucca fritti con sale e pepe e servite subito.

Una nostra variante è fare una pastetta leggera con le uova e solo un pò di farina e acqua al momento.