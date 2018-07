FIORDO DI FURORE ABBANDONATO

Siamo in uno degli angoli più belli d’ Italia e della Campania. Il fiordo di Furore paese della Costiera amalfitana fra Positano e Amalfi. Un angolo di paradiso che rimane troppo abbandonato a se stesso. Dopo decine di migliaia di euro per finanziamenti per il centro ambientale, per ristrutturare il borgo, per i costoni rocciosi, soldi spesi ma senza risultato: il fiordo è completamente abbandonato a se stesso senza alcuna speranza.