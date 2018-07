Finisce il sogno Russia, Croazia avanti: ​in semifinale sarà sfida all’Inghilterra

È la Croazia la quarta semifinalista del Mondiale 2018: ai quarti, ha battuto la Russia 6-5 dopo i rigori, decisiva l’ultima trasformazione di Rakitic. Ora la Croazia incontrerà in semifinale l’Inghilterra. Dopo aver terminato i tempi regolamentari 1-1, i supplementari sono finiti 2-2.

Russia in vantaggio al 31′ pt: Cheryshev salta Modric, si porta il pallone sul sinistro e, da circa 22 metri, batte Subasic con un gran tiro che manda il pallone a insaccarsi sotto la traversa. Al 39′ pt il pari croato: Mandzukic penetra dalla sinistra, mette al centro per l’accorrente Kramaric che, di testa, gira alle spalle di Akinfeev. All’11’ del primo tempo supplementare Croazia in vantaggio con un colpo di testa di Vida, che raccoglie un angolo dalla destra di Modric e insacca alla sinistra del portiere russo. Al 10′ del secondo tempo supplementare anche il pareggio della Russia arriva di testa: lo sigla Fernandes, raccogliendo una punizione dal limite di Dzagoev e infilando il pallone alla destra di Subasic. Poi la sequenza dei rigori che dà la semifinale alla Croazia : Smolov (parato); Brozovic (realizzato); Dzagoev (realizzato); Kovacic (parato); Fernandes (sbagliato); Modric (realizzato); Ignashevich (realizzato); Vida (realizzato); Kuzyaev (realizzato); Rakitic (realizzato).

