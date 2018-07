Festa Santa Maria delle Grazie alla Chiesa Nuova, la Banda incanta Rossella, Abate e Diego della Valle sbarcati dallo yacht dopo Ancelotti e De Laurentiis . Positano, l’antico quartiere della Chiesa Nuova festeggia Santa Maria delle Grazie, la tradizionale festa della domenica 8 Luglio, allieta la la festa il complesso bandistico ‘Raffaele Viviani New Band.

Questa mattina la Banda, come di consueto, ha fatto il giro del paese per concludere il concerto in spiaggia, contemporaneamente dagli Yacht di Della Valle, sono sbarcati Rossella e Abate, confusi nella folla di fronte agli scaloni dei Leoni e la Buca di Bacco. La Banda ha intonato un “Surdato innamorato” melanconico ma bello, poi l’Inno di Mameli . A “Fratelli d’ Italia” Rossella e Abate si sono fermati per il saluto all’ Inno d’ Italia . “E’ stato emozionante e particolare, sembra di ricordare quella Buca di Bacco frequentata da de Filippo e personaggi d’altri tempi che, come in una scena di un film, quando la Banda suonava l’inno si fermavano tutti per il saluto”

Una scenetta colorita dal significato “politico” forse, ma nei dintorni la presenza di Ancelotti e De Laurentiis che sono stati a Villa Tre Ville, come riportato in esclusiva da Positanonews, provenienti da Capri, seguiti li dai colleghi di Capri news, c’è qualche legame ?

Positano è sempre Positano, poi i due hanno fatto acquisti nelle boutique della perla della Costiera amalfitana per poi essere riaccompagnati dai Lucibello a bordo dello Yacht.

Stasera la festa religiose prosegue poi alle Ore 19 Santa Messa a seguire processione per le vie del quartiere Chiesa Nuova. Per foto e video inviate a direttore@positanonews.it o whatapp 3381830438

