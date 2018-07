Fecondazione assistita: Irollo,ok De Luca su nuove direttive

“Apprendiamo con grande soddisfazione e gioia per le nostri pazienti, la notizia che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha recepito per la Campania le nuove direttive sulla Fecondazione Assistita in attuazione del DCA 8/2018 volto ad assicurare il diritto, costituzionalmente garantito, di accesso alle tecniche di fecondazione assistita, linee guida su fecondazione eterologa; tariffa unica per fecondazione eterologa; regime controlli per PMA”. Lo dichiara in una nota Alfonso Maria Irollo, ginecologo specializzato in PMA, “direttore dell’unico centro di Procreazione Medicalmente Assistita campano in convenzione con il SSN con sede anche a Gragnano”. “Con il decreto, viene sospesa la delibera che era in vigore precedentemente, la quale escludeva il rimborso delle spese per fecondazione assistita eterologa alle coppie che si rivolgano ad altre Regioni. Quindi finalmente anche le coppie campane potranno usufruire presso i centri del gruppo Omnia Fertilitatis e Chainciano Salute PMA della convenzione con il SSN. I miei personali ringraziamenti vanno al presidente De Luca e al responsabile della Materno infantile Pietro Buono che in ogni momento è con ogni azione possibile hanno operato per tutelare la salute riproduttiva delle coppie campane”, conclude Irollo.