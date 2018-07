I Faraglioni di Capri sotto le stelle: la foto spettacolare di Andrea Costa

Uno scatto eccezionale quello realizzato dal fotografo Andrea Costa a Capri la scorsa notte dal belvedere del Pizzolungo.

Il fotografo ha immortalato la bellezza e la suggestione senza tempo di uno dei luoghi più celebri al mondo: quello dei faraglioni che si stagliano nel mare di Capri. Lo scatto notturno, divenuto subito virale sui social, ha però una particolarità: il cielo è interamente ricorperto di stelle.

I faraglioni sono infatti sovrastati da miriadi di stelle della nostra Galassia, la Via Lattea. Le numerosissime stelle sono state rese visibili grazie all’inquinamento luminoso ridotto ai minimi termini che ha permesso appunto al fotografo di realizzare questo scatto che sa quasi di magia. Il manto di stelle sembra quasi avvolgere come una coperta luminosa il simbolo più celebre dell’isola di Capri che, in una notte di mezza estate, può finalmente riposare prima di svegliarsi nuovamente sotto gli scatti dei tantissimi turisti che affollano l’isola ogni giorno.

AMALFINOTIZIE