Faito: il Gestore Unico diventerà una realtà

Vico Equense / Castellammare di Stabia . Approvata ieri a Napoli in consiglio regionale della Campania , con il voto trasversale di tutte le forze politiche, la mozione per l’individuazione di un Gestore Unico per il comprensorio del Faito.

Ora toccherà al governatore De Luca scegliere un soggetto attuatore con le capacità economiche e manageriali in grado di portare avanti la tutela e valorizzazione del territorio.

Soddisfazione da parte del presidente del Parco dei Monti Lattari Tristano Dello Joio per la possibilità di un impulso ulteriore nel percorso di valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale del Monte Faito.

“Il rilancio territoriale è fondamentale per dare vigore al percorso di crescita della montagna, un patrimonio naturale che necessita di essere valorizzato con tutte le nostre forze. La mozione include anche un emendamento relativo alla strada che da Quisisana procede verso il Faito, inibita alla viabilità in quanto priva di protezioni laterali, vittima di devastazione e incuria e soggetta a pericolo di crollo e sversamenti di rifiuti. La riqualificazione della strada deve rappresentare una priorità per il Faito e l’Ente Parco è pronto a fare in pieno la sua parte”.

Una bella notizia che noi di Positanonews , primo giornale online della Costiera amalfitana , Penisola Sorrentina e Monti Lattari, condividiamo, nella speranza che si attui. Inutile fare la cronistoria dell’impossibilità di uno sviluppo con tanti soggetti da accordare, questa sarebbe una soluzione ottimale.