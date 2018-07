Facebook aggiunge il pulsante questo articolo di Positanonews non piace a Selvaggia Lucarelli. Diciamo la verità, ci ha pensato Lercio prima di noi a coniare questo slogan, ma è quanto meno appropriato se adattato a Positanonews

Abbiamo perso il conto di quanti post ci ha dedicato Selvaggia Lucarelli, nella Stanza di Selvaggia, su twitter. Ammetto che non la conoscevo bene, non per qualcosa, ma impegnato nella cronaca locale a mala pena so che ci sono i mondiali.

La sto conoscendo e mi diverte, i suoi post sono pungenti, sarcastici, cattivi? Ma fanno parte del suo modo di essere. Punto.

Molti si sorprendono perchè in genere se la prende con personaggi o riviste famose, come ultimamente Rolling Stones. Mentre Positanonews è visto come un giornale locale insignificante. Ma non è così..

Il nostro è uno dei giornali più visti e seguiti d’ Italia, se non altro per i suoi 14 anni di storia, e va messo in conto chi ti fa le pulci o ti critica. Succede quotidianamente col Corriere della Sera, Il Mattino, Repubblica , ci sono siti che non fanno altro dalla mattina alla sera.

Gli errori sono all’ordine del giorno nei giornali online, come quello di scambiare i bombardamenti di Bruxelles con quelli in Siria e altro ancora. Chi non è cosciente del margine di fallibilità dell’online e della necessità, del dovere, di cercare di correggersi, non conosce questo campo.

Le critiche fanno bene e vanno accettate. I giornalisti sono essi stessi personaggi pubblici, come ho detto recentemente, non possono ergersi a censori e poi inalberarsi quando vengono a loro volta criticati.

A queste critiche ci sono gli “haters” o i frustrati o persone alle quali siamo invisi per un motivo e per un’altro che sputano veleno, ma chi sputa si qualifica da solo, c’è poco da dire se non commiserarli.

Diverso è il caso di Selvaggia Lucarelli, che non solo ringraziamo per la visibilità e per le segnalazioni, ma la invitiamo anche da noi a Positano.

Ospite di Positanonews ovviamente, è il minimo visto che un correttore di bozze avremmo dovuto pagarlo, sarà il nostro modo per compensarla delle correzioni.

E ovviamente se vuole presentare il suo libro gli faremo un articolo che prima di essere pubblicato sarà super visionato da lei stessa..