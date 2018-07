FABIANI: “Serie A? Non abbiamo promesso nulla ma sognare è lecito”

Non solo mercato. Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, nell’intervista pubblicata dal Corriere dello Sport ha parlato anche del futuro del club granata e della squadra che sta nascendo: “Spero una squadra più competitiva di quella dello scorso anno. Poi il campo ci dirà tutto. Quali ambizioni? Dare sempre il meglio e fare tesoro degli errori che abbiamo commesso nella passata stagione”.

Sulla Serie A: “Non abbiamo promesso nulla. Quando l’ho fatto, nel 2007 e nel 2015, ho mantenuto l’impegno. Ma forse qualcuno ha la memoria corta. Questo è il quarto anno di B, la tifoseria sana ci chiede di costruire una squadra che possa regalare soddisfazioni. E perché no, sognare è lecito. Escludo, però, che la Salernitana non voglia andare in A. È follia pura: come faremmo a dire a Colantuono e ai giocatori di non puntare al massimo obiettivo? Questo evidenzia quanto odio c’è da parte di alcuni pseudo tifosi maniaci della tastiera, gli haters del calcio. A loro dico che i ragli dell’asino non arrivano in paradiso”.

La cessione di Vignes alla Lazio: “É un prestito. Ma siamo orgogliosi che un nostro elemento sia richiesto da club della massima serie”.

Sui rinnovi di Colantuono e Fabiani: “Colantuono prolungherà per un altro anno. Lo attendiamo in sede per la firma. Fabiani? Non interessa a nessuno. Mi vogliono bene solo gli haters, sono il loro idolo”.

MERCATO:

Per Jallow c’è l’accordo, attendiamo il rientro in Italia”

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il direttore sportivo granata Angelo Fabiani ha fatto il punto su alcune operazioni di mercato della Salernitana tra cui quella per Lamin Jallow: “C’è l’accordo col Chievo. Il giocatore sta rientrando in Italia, ci incontreremo con i suoi agenti e sottoscriveremo il contratto. Penso che lo prenderemo in prestito con riscatto obbligatorio”.