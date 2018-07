F1: in Ungheria Hamilton in pole, quarta la Ferrari di Vettel

Mercedes in prima fila nel Gran Premio d’Ungheria. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda fila per la Ferrari, terzo di Kimi Raikkonen che ha preceduto il compagno di scuderia Sebastian Vettel. Quinta posizione sulla griglia di partenza del Gp d’Ungheria per la Renault di Sainz che ha preceduto la Toro Rosso di Gasly e la Red Bull di Verstappen. Ottava la Toro Rosso di Hartley che ha preceduto la Haas Magnussen e la Haas di Grosjean. Undicesima la McLaren di Alonso e dodicesima la Red Bull di Ricciardo.

Fonte Ansa.it