EVENTO SUPER. ECLISSI TOTALE DI LUNA, VIDEO

Proprio oggi, venerdì 27 luglio, ci sarà un’eclissi totale di Luna e tempo permettendo, quindi nuvole permettendo che si spera non oscureranno i nostri cieli, sarà ben visibile anche in Italia. In realtà le eclissi, ovvero l’occultamento di un corpo celeste, sono una tipologia di fenomeno che si verifica spesso, soltanto che non sono sempre visibili, anzi in Italia lo sono pochissime volte, per cui è un evento davvero imperdibile data la spettacolarità che dona ai nostri occhi. Quella di questa sera, soprattutto poi, ha una marcia in più: sarà quella più lunga di tutto il Ventunesimo secolo.

Il fenomeno, informazioni e orari

Il fenomeno staserà avverrà gradualmente, la Luna inizierà ad entrare nella penombra intorno alle 19.15. Verso le 21.30 ci sarà un inizio della totalità raggiungendo il picco dell’eclissi verso le 22.20. La totalità finirà intorno alle 23.15. La luna apparirà di un colore rosso fuoco. Sarà possibile osservarla anche ad occhio nudo, ovviamente per gli appassionati veri e propri sarà meglio utilizzare un telescopio o anche un binocolo. Se avrete la possibilità di farlo, andate fuori dai centri abitati per una maggiore visibilità o informatevi se c’è un’associazione astronomica nella vostra zona perchè sicuramente organizzerà un evento divulgativo per questa notte. Postiamo un video riepilogativo per darvi tutte le informazioni del caso che vi consigliamo vivamente di guardare data la spettacolarità.