Evento di Piloga – Il Benessere tra Yoga e Pilates a Praiano

Anche nel 2018, lo Studio Yoga&Pilates di Maria Pia Milano, con il contributo ed il patrocinio del Comune di Praiano, organizza un evento dedicato agli appassionati dello yoga e del pilates da vivere immersi in un contesto paesaggistico unico quale quello della Costa d’Amalfi.

Dopo gli appuntamenti, realizzati negli anni passati sia sul pontile di attracco di Minori che lungo gli antichi percorsi pedonali che si snodano da Maiori a Ravello, (attraversando limoneti, borghi e scorci unici) quest’anno l’appuntamento si terrà a Praiano sui policromi mosaici in ceramica che caratterizzano le trame ed i decori della Piazza più panoramica della Costa d’Amalfi.

Domenica 22 luglio, sulla stupenda Piazza San Gennaro, ove si svolge la famosa luminaria di San Domenico (quest’anno in programma dal 30/07 al 04/08), si terrà un happening dedicato agli amanti dell’antica disciplina dello yoga e del contemporaneo pilates godendo di uno dei panorami più mozzafiato del mondo che si staglia da Positano, agli isolotti dei Galli e fino ai faraglioni di Capri che si specchiano sullo sfondo, il tutto nel momento più magico della giornata ovvero al tramonto, quando si fondono i colori del sole che cala e della luna che nasce.

L’inizio dell’evento è previsto per le ore 21.00 e la partecipazione, gratuita, ed aperta a tutti con incontro a Praiano in Piazza San Gennaro; la durata sarà di circa un’ora e si consiglia di partecipare scalzi, con abbigliamento comodo, e tappetino o telo morbido.

Intento dell’evento è la condivisione dell’energia dello Yoga e del Pilates in una cornice unica al mondo ove corpo, mente ed anima, si fondono alla ricerca del benessere.

Per informazioni:

studiopilatesmilano@gmail.com – studio Yoga&Pilates Milano 3471137794