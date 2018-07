Europei di pallanuoto: Spagna in finale. Agli azzurri resta solo la finalina

Gli iberici battono 8-7 l'Italia, che sfiderà Croazia per il bronzo.Grande prova contro la Spagna dei ragazzi di Campagna, bravi a non crollare dopo il pessimo inizio (1-4), ma non basta. Non assegnato a Figlioli un chiaro gol all’ultimo secondo che avrebbe portato le squadre al supplementare

La Spagna si è qualificata per la finale dei Campionati europei di pallanuoto in corso a Barcellona battendo l’Italia 8-7 (1-1, 3-2, 1-3, 3-1). Per l’oro europeo, i padroni di casa affronteranno la Serbia, che nell’altra semifinaleha battuto 9 a 7 la Croazia, avversaria degli azzurri nella sfida per la medaglia di bronzo. Fonte: Ansa.it