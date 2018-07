Europei di Pallanuoto. Italia-Spagna, alle 21.45 Raidue

Tra i diciottomila spettatori accorsi sul promontorio che sorveglia la costa, ci sono anche Re Juan Carlos e il Principe Felipe, fiduciosi di assistere al «partido perfecto» delle furie rosse guidate dal fuoriclasse assoluto Manuel Estiarte, catalano, ex giocatore di Pescara e Savona, e dal compagno di attacco di Miki Oca, cittì dell’attuale nazionale femminile. La partita è un lungo brivido che si risolve al sesto tempo supplementare. L’Italia conquista il terzo titolo olimpico, a 32 anni di distanza dal successo di Roma ‘60 e si prende la medaglia d’oro dalle mani del re. Stasera alle 22 in diretta su Raidue HD , il Settebello proverà ad avvicinare il titolo che manca dall’edizione di Vienna 1995.

La Spagna non ha mai vinto la rassegna continentale pur avendo conquistato un oro ed un argento olimpico e due ori, tre argenti ed un bronzo mondiale, e non entrava tra le prime quattro di un grande trofeo dai mondiali di Roma ’09. L’ultima sfida alla Picornell risale ai quarti di finale dei mondiali 2013, quando gli azzurri batterono gli iberici 4-3 con doppietta di capitan Figlioli. Questa è un’altra Spagna che di quella sfida mantiene quattro giocatori come Lopez Pinedo, Munarriz, Minguell, Perrone, mentre Molina ha cambianto calottina. L’ultimo precedente europeo risale all’edizione 2016 di Belgrado, quando gli azzurri persero la finale per il quinto posto 8-7.

Pochi mesi dopo la rivincita all’Olimpiade per 9-8 all’esordio al Maria Lenk di Rio de Janeiro per un cammino concluso col bronzo. Sotto di due reti a metà quarto tempo , con Aicardi e Velotto infortunati, Nora, Gitto e Bodegas fuori per limite di falli, l’Italia segna tre reti in un minuto e 25 secondi recuperando lo svantaggio e andando a vincere grazie ad una rete di Christian Presciutti.