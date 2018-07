ESCLUSIVA – Positano, ultimi preparativi per l’apertura della Villa Romana – FOTO/VIDEO

Si ultimano i preparativi per la Villa Romana di Positano. Come abbiamo rivelato nelle scorse ore, la splendida Villa aprirà ufficialmente il prossimo 18 luglio. Erano mesi che procedevano insistenti varie voci, ma ora possiamo dire che l’apertura è ormai realmente imminente e gran parte delle opere per l’accesso al pubblico sono ormai in gran parte realizzate.

Si stanno in queste ore ultimando i preparativi in Pinacoteca, con i vari spostamenti dei materiali. In questi mesi è stato enorme il lavoro di collaborazione tra il sindaco Michele De Lucia e la Soprintendenza per i Beni Culturali. Un lavoro che si è sempre di più concretizzato per il bene della cittadinanza. Intorno a questo bene culturale c’è ormai una grande attesa, grazie anche all’eco del turismo internazionale della perla della Costiera Amalfitana.

Intanto, il Comune di Positano che ha iniziato a inviare gli inviti per l’importante evento a cui parteciperanno la Soprintendente, Francesca Casule, l’arcivescovo di Amalfi – Cava de’Tirreni, Orazio Soricelli, e il sindaco di Positano, Michele De Lucia.