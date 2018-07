Fa tappa anche a Positano l’attore statunitense Rami Malek. Dopo aver visitato Capri, Malek non ha potuto resistere al fascino della Costiera Amalfitana: in questi giorni, infatti, ha girato per la perla della Divina come una persona comune. Noi l’abbiamo immortalato mentre aspettava la nave dell’Alicost al porto.

Rami Malek, classe ’81, è diventato noto principalmente per la sua interpretazione di Ahkmenrah nella saga di film Una notte al museo e di Elliot Alderson nella pluripremiata serie televisiva Mr. Robot, per la quale si è aggiudicato un Emmy per il miglior attore in una serie drammatica e ha ricevuto due nomination ai Golden Globe. Di origini egiziane, Malek ha un fratello gemello, Sami, e ha conseguito il suo Bachelor of Fine Arts (BFA) all’Università di Evansville. Malek ha interpretato Kenny nella sit-com della Fox The War at Home. È apparso anche in un episodio di Medium, un episodio di Una mamma per amica e due episodi di Over There. Ha prestato anche la voce ad alcuni personaggi secondari in Halo 2, ma il suo nome non è apparso nei crediti.