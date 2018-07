Un’estate davvero caldissima per quanto riguarda i vip in Costiera Amalfitana. In particolare, come spesso accade negli anni, Positano è tappa fissa di tante celebrità. Dopo Lebron James, Bono Vox (atterrato ieri sera) e la bella modella Tamara Francesconi, ecco la famosa cantante Anastacia. La bellissima statunitense è stata ospite del ristorante Chez Black e non ha disdegnato di farsi immortalare con il grande Gianfranco Russo (in foto). Ancora una volta il locale è tappa di grandi personaggi di tutto il mondo.

Anastacia è tra gli artisti di maggior successo del terzo millennio. Dal suo esordio ha pubblicato ben sei album e due raccolte vendendo oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Possiede una voce considerata tra le più potenti e facilmente riconoscibili al mondo. Ha molto successo in Europa, Oceania, Asia, Africa e Sud America mentre negli Stati Uniti, il suo paese natale, ha ottenuto un successo minore. Non ha mai nascosto le sue battaglie personali con le gravi malattie che hanno rallentato la sua carriera. Nel 2009 ricevette il World Artist Award ai Women’s World Awards come artista che ha influenzato il mondo con la sua musica.