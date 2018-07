ESCLUSIVA – Piano di Sorrento, intervista a Vincenzo Cosenza su Marina di Cassano: “Trovata sinergia tra operatori e residenti. ZTL? Vi spiego” – VIDEO

Abbiamo ascoltato in esclusiva l’imprenditore Vincenzo Cosenza in relazione alla situazione di Marina di Cassano, a Piano di Sorrento. Appena dieci giorni fa c’è stata la cerimonia di assegnazione della Bandiera Blu, alla quale era presente anche il governatore Vincenzo De Luca. Lo stesso De Luca si era letteralmente innamorato del borgo. Un borgo che proprio l’imprenditore Cosenza ha contribuito in modo decisivo e concreto a riqualificare negli anni.

“Quest’anno abbiamo deciso di fare le cose diversamente – ha confessato Cosenza – Noi operatori del borgo di Marina di Cassano ci siamo uniti, abbiamo unito le nostre forze, e abbiamo messo da parte l’interesse privatistico delle aziende, guardando ad un modo concreto per far sì che la zona possa decollare.

Operatori e residenti hanno trovato una sinergia e abbiamo cercato il dialogo con la pubblica amministrazione per agevolarla nelle scelte della programmazione estiva. Programmazione che gli altri anni difatti non c’è stata. Marina di Cassano sta diventando sempre di più una tappa fissa per molti turisti e ora ha ricevuto anche il riconoscimento della Bandiera Blu e il nostro obiettivo principale è cercare di trovare un accordo tra interessi pubblici e privati.

ZTL? Unica scelta ponderabile. Considerando il forte flusso di visitatori e la situazione della presenza di un solo ascensore che collega la spiaggia, era la soluzione più intelligente. L’assessore D’Aniello ha capito il problema. L’accesso ai parcheggi sarà sempre disponibile, anche nelle ore serali, dalle ore 20 alle ore 24”.