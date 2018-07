A Positano siamo abituati a vedere, ogni estate, numerosi vip che approdano per visitare questa città costruita sul mare, davvero caratteristica in quanto è la cosiddetta “città verticale” data la sua conformazione territoriale e di costruzioni che sono state fatte nel tempo. Del resto non mancano nemmeno mezzi acquatici come questo che vi mostriamo in anteprima ed in esclusiva, davvero eccezionale e peculiare dal punto di vista estetico, si differenzia da molti altri tipici che siamo abituati a vedere nelle nostre zone quasi ogni giorno.