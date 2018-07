Energy Observer sbarca al Sud: domenica tappa al Marina d’Arechi

Sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, approderà domenica sera, 29 luglio, a Marina d’Arechi l’avveniristico catamarano Energy Observer, di 30 metri di lunghezza, la prima nave elettrica alimentata interamente da fonti energetiche rinnovabili. Marina d’Arechi è la 28esima tappa del tour iniziato più di un anno fa, la prima del centro sud Italia sul lato del Mar Tirreno. Lo speciale catamarano sosterà alle banchine di Marina d’Arechi fino al prossimo 2 agosto, per continuare poi il suo giro intorno al mondo.

In occasione dell’importante presenza di Energy Observer a Marina d’Arechi, il team del porto turistico e l’equipaggio del catamarano hanno organizzato una visita guidata sull’innovativa imbarcazione, esclusivamente dedicata ai giornalisti. L’appuntamento è per lunedì 30 luglio alle 10:30 direttamente sul pontile megayacht dell’infrastruttura, alla presenza del presidente di Marina d’Arechi, Agostino Gallozzi.

Lanciato ad aprile 2017, Energy Observer è la prima imbarcazione autonoma in energia, senza emissioni di gas ad effetto serra, né polveri sottili. Questa imbarcazione del futuro, fortemente innovativa, a propulsione elettrica, è alimentata da un mix di energie rinnovabili (sole e vento) e da un sistema di produzione d’idrogeno non carbonato, ricavato dall’acqua di mare. Una sfida tecnologica che ambisce a mettere alla prova, in condizioni estreme, tecnologie alla avanguardia, che anticipano le reti energetiche di domani,

La nave ha iniziato la parte mediterranea della sua Odyssey per il futuro salpando da Marsiglia, per poi toccare i principali porti della Francia, arrivare in Corsica e poi sulla costa balcanica, in Grecia, Malta, Israele, Tunisia ed ora in Italia. Victorian Erussard, capitano e fondatore, guida il suo equipaggio in questo speciale viaggio ecologico, che ha all’attivo già più di 8000 miglia.

Energy Observer continuerà il suo viaggio intorno al mondo fino al 2022, alla scoperta delle future tecnologie, ma anche per promuovere una politica di sviluppo sostenibile sul pianeta.

Venerdì 27 Luglio 2018 – Il Mattino