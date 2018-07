Eddie Oliva, la voce della Costiera stasera in concerto ad Atrani

Questa sera ad Atrani c’è un grande ritorno nella caratteristica piazzetta del borgo. Eddie Oliva, la voce della Costiera Amalfitana, grande amico del popolo della Divina, si esibirà a partire dalle 21, in Piazza Umberto. Eddie, divenuto famoso soprattutto in Svezia, sceglie anche questa volta di salutare gli stranieri presenti nella sua terra d’origine, infatti non è la prima volta che delizia il suo pubblico con i graziosi scenari costieri.

Chi è Eddie Oliva?

Eddie Oliva nasce a Scala settant’anni fa in una famiglia con vocazione musicale: il padre Giovanni suonava la tromba e la madre Anna aveva una bella voce e cantava insieme ai suoi dieci fratelli, che poi si sono dedicati tutti alla ristorazione.

Eddie riceve la sua prima chitarra dal padre a 10 anni e pur terminando gli studi e prendendo il diploma, sfruttava la passione nelle feste d’estate, nei matrimoni e nei night club in voga all’epoca per la Costiera Amalfitana.

L’artista scalese lascia la propria terra per andare a Londra all’età di vent’anni e suonare in un ristorante alla moda del centro, ma dopo un anno intraprende la propria carriera di musicista in giro per il mondo sulle navi crociera. L’amore l’ha portato in Svezia, destinazione Stoccolma, all’età di 25 anni: correva l’anno 1973. Da quell’approdo Eddie ha costruito una carriera costellata di successi, partendo come menestrello nei ristoranti italiani.

Nel 1975 ha iniziato con l’incidere dischi con le proprie canzoni e all’inizio degli anni ’80 ha scritto “È l’amore”, che con l’aiuto di Britt Lindeborg è passata alla storia come “Vara vänner“ (Essere amici, in svedese) che ottenendo un grandissimo successo nel paese scandinavo: Eddie Oliva cantava con Cyndee Peters, una stella americana in Svezia.

Eddie nel 1990 realizzò un film autobiografico con la tv privata Mediabolaget, dal titolo “Sulle ali della musica” e due anni più tardi si esibì con Luciano Pavarotti con delle vecchie serenate napoletane. Compositore per artisti svedesi, Eddie è ospite abituale della tv svedese ed in passato ha anche intrattenuto la Casa Reale di Svezia con il suo ricco repertorio.