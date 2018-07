Eboli in Beach migliaia di visitatori incontro politici giornalisti

Prosegue con successo Eboli in Beach, evento iniziato il 5 Luglio scorso in Piazza della Repubblica, ( si concluderà il 15 Luglio) che per la prima volta nella storia, “ospita” la sabbia per permettere di disputare tornei di beach volley, soccer e tennis. Numeri da capogiro, con migliaia e migliaia di persone che affollano la tribuna e tutta l’arena beach stadium, una media che oscilla dalle due alle tremila unità al giorno. Terminata la fase dei girone del beach volley, con le prime qualificazioni, si passa la beach soccer con oltre trenta squadra partecipanti. Il dodici spazio al beach tennis. Le finali di disputeranno tra il 14 ed il 15 Luglio. Attesissimo domani sera 10 Luglio, il match tra Politici, Giornalisti, Staff Eboli in Beach e Standisti. Il patron dell’evento Massimo Giusti: ” abbiamo trasformato piazza della Repubblica in una bomboniera. Circa tremila le persone ogni sera. Il clou in questo week end. Sono emozionato, entusiasta, devo ringraziare ovviamente tutto lo staff, l’intera associazione la città degli eventi, e l’amministrazione comunale, in particolare, Marco Tortolani, Luigi Viscovo, Roberto Matonti, Mario Giraulo, Fabio Cutolo, Stefano Inghilterra, Edoardo Sessa, Mimmo Tenza, Francesco Sola, Giovanna Ferrara e l’amico Giancarlo Presutto delegato allo sport. Vi aspetto fino al quindici, partiamo con il beach soccer, poi il beach tennis, e per finire le finalissime delle tre attività per il prossimo fine settimana. Domani da non perdere il quadrangolare, tra politici, con il sindaco Massimo Cariello, consiglieri ed assessori, contro i Giornalisti, e poi ancora Staff e standisti. Divertimento allo stato puro, vi aspetto e come dico sempre “si parea”.”.