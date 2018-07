Piano di Sorrento che vuoto senza gli zoccoli volanti. ” E’ LA GENTE CHE RENDE TRISTE I LUOGHI ” ,Mario Russo e Peppe 105 due interventi da leggere

Come è triste vedere la cavea della scuola Gaetano Amalfi senza il vociare dei ragazzi , gli “Zoccoli Volanti”. Un vuoto, un vuoto fisico, un vuoto umano, un vuoto spirituale, un vuoto che fa male al corpo e all’anima della città di Piano di Sorrento , secondo noi. Sarà poco, ma sono 15 anni che Positanonews dedica articoli tutti i giorni ai carottesi, e una delle cose più belle, che mi riempivano il cuore di gioia, era vedere questi ragazzi che giocavano a beach volley.. Lo abbiamo scritto in anteprima, basta scorrere sul web, Positanonews è stato il primo a chiedersi, ma che fine hanno fatto? Non sapevamo nulla e il sindaco Vincenzo Iaccarino ha chiarito che è stata la preside Sagliocco con il consiglio d’ istituto a bloccare di fatto il tutto.

Noi siamo senza parole, increduli, sbigottiti.. Sinceramente scioccati. Lo sport è socialità, educare significa portare alla socialità, la socialità evita gli individualismi, le derive, le deviazioni, i pericoli..

Di che parliamo?

Ci saranno le solite lettere in burocratese, ma di che parliamo?

Facciamolo dire ai i protagonisti

Mario Russo

” E’ LA GENTE CHE RENDE TRISTE I LUOGHI ”

Questo post e’ lungo come il mio dispiacere

Quando nel 93’ inizio’ la mia storia politica con gli amici di sempre e l’entusiasmo di altri creammo gli Zoccoli Volanti ed il Torneo “ Quelli della Notte” .Era il primo esempio di una struttura pubblica, una scuola che si apriva al territorio rivelando le sue potenzialità di aggregazione .Il dirigente Circelli era un uomo deciso e sanguigno ma anche uno sportivo. Venimmo quasi alle mani ma quando vide l’entusiasmo di quella idea e la presenza di tanti “grandi” spesso rimaneva a Piano fino a sera inoltrata .Nacque anche il regolamento per lo utilizzo delle Palestre da parte di Associazioni e gruppi sportivi. In questi anni la gente ha sentito sempre piu sua questa Cavea sottratta al solitario abbandono nei mesi di chiusura della scuola .

In nome della legge e della Sicurezza Non e’ possibile piu’ utilizzare questa struttura per questi eventi.E’ quanto richiesto dal Consiglio di Istituto e dalla Dirigente che va oltre sostenendo si faccia enogastronomia e no sport. Sono anni che gli sponsor offrono a titolo gratuito ai presenti i propri prodotti ed ,anche molti docenti hanno mangiato pannocchie e parmigiane ma lasciamo stare ….per legge Non si puo’

Nella relazione leggo un aspetto tecnico quale “ Mettere in sicurezza un Cornicione , mettere in sicurezza il pilastro vicino all’ingresso….”

Il Comune verificherà Se questa Condizione di Insicurezza persiste da tempo o e’ nata sopo la richiesta di concessione . non sarebbe bello .Sarebbe grave. Ogni anno la scuola viene restituita pulita ed arricchita di interventi di piccola Manutenzione a cui spesso ho partecipato personalmente .

E’ la stessa Sicurezza esiste per le manifestazioni con utilizzo di strutture ,quali palchi ed impianti di cui la scuola e’ organizzatrice ? Quando porta o manda alunni in chiese o altri locali si verificano se hanno impianti a norma e via di fuga ?

Riguardo ai “BivacchiNotturni” spero non si riferisca al Gio’ Gio’ day ed al torneo Angeli della sabbia dedicato a tutti gli amici che hanno vissuto ed amato questo posto e che si snoda nella notte con una 24 ore di sport e sentimento. Rispetto!!!

Riguardo gli eventi “enogastronomici” tra cui pannocchie ed altro Il Consiglio d’Istituto ha ragione ,ma sarebbe triste pensare che ad ogni compleanno degli Alunni I Dirigenti vietino di introdurre dolci e pietanze nella scuola e vietino al personale Ata di “accendere Fuochi” per fare il caffe .

Che Mondo triste che stiamo preparando . Sono Contento che nonostante la estrema vicinanza mio figlio abbia fatto le scuole a S Agnello . Questa e’ una scelta di Campo , e chi la fa conosce i ruoli che non sono piu’ di spettatore ne arbitro . Si diventa Avversari. Ci aspettiamo tante cose dalla scuola ed anche di non vedere le auto parcheggiate dentro affinche’ i nostri figli imparino anche il rispetto dell’ambiente e di questa ostentata Sicurezza . Ci aspettiamo che nella sua scuola non siano piu’ riferiti episodi di Bullismo ne tantomeno si rischino tragedie come quella del Trasporto con il Trenino dai Colli a Piano per la rottura di un semiasse. Saremo piu’ puntuali a contestarle eventuali mancanze ,come Amministratori e Cittadini e di prenderci le nostre colpe per quanto di competenza .

Il Consiglio di Istituto ha la responsabilità morale del costo sociale che pagheranno questi cittadini , questi ragazzi e le famiglie che ogni sera a costo zero potevano riunirsi all’aperto e condividere il proprio tempo. La gente voleva quel posto e’ suo ed e’ nostro da trent’anni non e’ questo il modo o permettetemi “IL Sistema” per liquidare 25 anni di STORIA POPOLARE

Invece si e’ voluti accendere all’improvviso la luce in Cantina per vedere gli scarafaggi , invece di pulirla e d averla sempre con le finestre aperte. Nessuna possinbilita’ di recuperare questa situazione .Per legge , si per legge voi avete ragione e passerà questa estate e noi ricorderemo di non essere stati “Per Sicurezza”alla Cavea .Per sicurezza non dovremmo fare un sacco di cose come andare in chiesa , in processione e da quando apprendiamo accedere alla sua scuola

Rimangono i Problemi legati ad episodi chiusi dopo pochi minuti e che si Elevano a mio parere a Pretesto . Il Consiglio di Istituto avra’ forse degli elementi di cui non siamo a Conoscenza ma di cui chiederemo verifica Immediata in tutte le sedi visto che si parla addirittura di “Commerci” illegali .Perche’ io penso che un rappresentante di Istituto abbia ritenuto riferire detta circostanza sono dopo un anno e’ una imperdonabile mancanza di Onestà ,Senso Civico e Dovere per cui auspico che Carabinieri e le altre Forze di Polizia valutino anche dette “omissioni” a riguardo ed in quanto deputati all’ordine Pubblico ed alla sicurezza , “SE” informati dell fatto non abbiano stroncato immediatamente detta circostanza preoccupa non meno del dubbio che essa non Esista.

Peppe Coppola Photo 105 , Charlie 57

In nome della legge e della Sicurezza Non e’ possibile piu’ utilizzare questa struttura per questi eventi.E’ quanto richiesto dal Consiglio di Istituto ecc ecc

Qui si è tirato in ballo la Sicurezza , ma di quale Sicurezza Vogliamo Parlare?

Personalmente posso testimoniare che per dieci anni consecutivi dal 2006 al 2016 in qualità di capo Nucleo della Protezione Civile di questa Città mi sono interessato della sicurezza di questa Manifestazione con uomini e mezzi dal mattino a tarda notte, posso garantire e credo anche le Forze dell’ordine che all’interno di questa struttura non si è mai verificato un solo caso di cui parla la Dirigente, anzi al contrario in questo luogo lo sport ha unito tantissimi giovani e famiglie, piuttosto forse l’unica sicurezza che manca è proprio durante l’anno scolastico iniziando da un vero piano di Sicurezza teorico e pratico con lezioni mensili esercitazioni almeno due volte al mese e non solo in questo istituto ….

Forse questa è l’occasione per iniziare dai primi giorni di scuola a parlare di vera Sicurezza nelle scuole cosi iniziamo a vedere quanti responsabili mantengono il loro posto di lavoro

Mi fermo qui per evitare come si dice a Napoli di uscire fuori dal seminato!