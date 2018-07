Due giorni nel segno del sassofono con  l’Electric Ethno Jazz Trio e la Sonora Junior Sax Orchestra

Stasera l’ EEJT con special guest la vocalist Paola Salurso sarà ospite dell’Area Archeologica di Fratte. Domani, allegra invasione dei settanta sassofonisti del borgo di Cetara con la presentazione del nuovo disco In the Districts

Di OLGA CHIEFFI

Salerno distretto del sassofono per due giorni. Questo l’omaggio a quello strumento eclettico, principe del secolo breve, il cui insegnamento in Italia è stato istituito proprio nel Conservatorio cittadino, che la XXI edizione dei “Concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour”, un format ideato e diretto da Antonia Willburger, tributerà oggi e domani tra Fratte e Cetara. Si inizierà stasera, alle ore 21, nell’Area Archeologica di Fratte, con l’Electric Ethno Jazz Trio, ensemble formato da Stefano Giuliano al sax, Domenico Andria al basso e Pietro Ciuccio alle percussioni che ospiterà quale special guest la vocalist Paola Salurso. Tre musicisti provenienti da aree musicali molto diverse tra loro, quali appunto il jazz, l’elettronica e la musica etnica, che hanno voluto dare forma ad un’unica idea sonora, facendo uso ora di richiami alle tradizioni stilistiche, ora di spunti assolutamente innovativi, mescolando e contaminando generi e periodi storici. Il Trio privilegia sonorità tipicamente mediterranee, che si traducono in armonie e melodie originali, ma che risentono di influenze dell’intero bacino, toccando e riecheggiando suoni provenienti dalla Grecia, dal Nord Africa, dal Medioriente, dalla Spagna e naturalmente dall’Italia del Sud. Non disdegna però di rendere omaggio anche al folklore Nord europeo, con brani dal sapore celtico e a quello un po’ più tipicamente afroamericano. Il tutto viene condito dall’utilizzo di strumenti elettronici e di loop che offrono all’ascoltatore un sound decisamente moderno, originale e sempre attento alla ricerca di nuove sonorità. Nel maggio del 2017 è stato prodotto il loro primo cd intitolato “Weekend In Ravello”. Lo spettacolo proposto per questo tour con la cantante Paola Salurso, dalle spiccate doti vocali atte a catalizzare l’attenzione del pubblico attraverso la sua straordinaria capacità di trasmettere energia allo stato puro, percorre un sentiero di brani tratti dalla tradizione napoletana e cilentana rivisitato in chiave Ethno-Jazz. Venerdì 27 luglio, a partire dalle ore 21, Cetara, le sue stradine, il suo porto, sarà invasa dai 70 giovanissimi sassofonisti della Sonora Junior Sax Orchestra, che tra una sfilata e l’altra, presenteranno il loro ultimo cd, “In the Districts”, progetto che fa seguito alla ferace sinergia col GFF, iniziata con Tachisax 73/2, presentato a Giffoni nel corso della 47esima edizione del Festival”. L’idea da cui nasce il disco è quella di unire tutti ragazzi, indipendentemente dal ceto sociale di provenienza o dal quartiere, in inglese ‘district’. Si tratta del primo CD con brani inediti, scritti per questa formazione da Marco Vanni, docente del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, composta da ragazzi dai 9 ai 23 anni, provenienti dalle varie città della Campania, compresa Giffoni Valle Piana. Luigi Cioffi, Domenico Luciano, Nicola De Giacomo, Angela Colucci e Adolfo Alberto Rocco della Associazione Musicale artistica e Culturale “Sonora Junior Sax” guidano questo ensemble composto da strumentisti in erba che ci faranno conoscere l’intera famiglia dei sassofoni, dal soprano al basso, protagonisti di un programma eterogeneo, che abbraccerà diversi generi musicali.