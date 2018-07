Domani sera in onda l’attesa puntata di “4 ristoranti” condotta da Borghese: tappa a Sant’Agnello, Sorrento, Meta e Vico Equense

Andrà in onda domani sera la puntata di “4 ristoranti” ambientata in Penisola Sorrentina. La trasmissione condotta dallo chef Alessandro Borghese è giunta alla sua terza puntata, la quale andrà in onda su Sky Uno alle ore 21,15.

Lo chef Borghese andrà alla scoperta del miglior ristorante di cucina di terra e di mare del territorio. A darsi battaglia per l’ambito titolo di miglior ristorante della zona: Il Verricello (Meta di Sorrento), la Trattoria da Emilia (Sorrento), La Marinella(Sant’Agnello) e l’Osteria Torre Ferano (Vico Equense).

I quattro ristoratori si sono sfidati per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Il format prevede che ogni ristoratore inviti a cena gli altri tre i quali, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.