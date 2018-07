I dischetti e la “galleggiabilità negativa”

Tornano, purtroppo, a far parlare di sè i dischetti in plastica che tanto ci hanno fatto penare nei mesi scorsi.

Dopo esser stati ritrovati sulle spiagge, rieccoli nei nostri fondali.

“Qualche mese fa – scrivono i responsabili di Nemo – ci tennero tutti sulle spine per via del loro elevato numero riversato in mare a seguito di un malfunzionamento di un depuratore, e al loro conseguente, massivo, spiaggiamento lungo i litorali del Tirreno.

Questa foto, scattata ad Ischia a fine giugno, vuole testimoniare che i dischetti di plastica non sono eternamente flottanti ma, anzi, molto velocemente a quanto pare, acquisiscono una “galleggiabilità negativa” ed affondano. La foto è stata scattata a circa due metri di profondità e a questo punto ci chiediamo a quale profondità massima possano arrivare prima di diventare “neutri” e quindi vagare negli abissi, a perpetua memoria della stupidità umana.”