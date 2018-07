DIMARO IL NAPOLI SI PRESENTA E ANCELOTTI INTONA LO SCUDETTO

DIMARO-FOLGARIDA «Questa squadra è competitiva, abbiamo le qualità per competere ad alto livello. Lo scudetto? Abbiamo qualità, sogno, passione: ce la possiamo fare». Parole e musica di Carlo Ancelotti che finalmente sul palco si lascia andare. Carlo Ancelotti fa ciao con la mano e pare per certi versi gradire quello che succede intorno a sé. E fa un certo verso vederlo, da lontano, cantare «sarò con te, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione». Perché davvero Re Carlo si ritrova a intonare questa deliziosa canzoncina e trova l’occasione anche per un richiamo ai suoi: «Questa è la canzone che dobbiamo cantare tutti assieme», dice riferendosi al karaoke che in alcune sera ha tenuto banco nel quartier generale azzurro. «Sento il calore della gente, ringrazio questa meravigliosa passione che i tifosi mostrano ogni giorno. Se sono qui è per te motivi: per il progetto di questa società che ritengo innovativo, la qualità dei giocatori e la passione della gente». Col microfono in mano dietro le quinte, è Lorenzo Insigne una star della serata. Non solo si diverte a prendere in giro ogni compagno che esce sul palco, ma un certo punto si prende il palco e trascina la squadra con «’O surdat nnamurato». riporta Pino Taormina sul Mattino.

LO SHOWÈ clima quasi da standing ovation quando invece sbuca sul palco Marek Hamsik: per quelli che lo conoscono, sfidare la timidezza del momento è assai peggio che trovarsi davanti il peggiore dei centrocampisti. Ma il momento clou del divertimento è quando Carletto – invitato da Insigne – si piazza al centro del palco: «Invitare me a cantare e come invitare un’oca a bere». E allora eccola intonare il ritornello de «I migliori anni della nostra vita». Ma tutto questo è significativo delle capacità di Ancelotti di gestire il gruppo in maniera semplice. È l’uscita sul palco di Koulibaly, l’eroe della notte dello Juventus Stadium, che i primi cori iniziano ad alzarsi. «Chi non salta è juventino». È la solita presentazione nella piazza di Dimaro, nella penultima notte del lungo ritiro in Val di Sole. C’è tanta gente. A ogni nome che Decibel Bellini, lo speaker dello stadio San Paolo in trasferta fin qui, pronuncia si alza un sussulto.

I PROTAGONISTICi sono tutti, proprio tutti: compreso Ghoulam che viene acclamato anche perché quest’anno è stato campione di sfortuna. Uno spazio vuoto, sotto il palco, viene lasciato per consentire ai parenti dei giocatori, ai dirigenti azzurri e ai loro ospiti di assistere da vicino ma molte sedie non vengono occupate. Il pubblico intona il nome di Roberto Inglese, anche perché finito vittima di alcuni insulti sui social. La serata fila via liscia e stanca, dopo che per giorni c’era stata preoccupazione per gli organizzatori e le forze dell’ordine, anche alla luce delle misure restrittive della prefettura di Trento. Il prossimo anno il ritiro in Val di Sole viene immaginato in due fasi: una settimana di lavoro, poi una serie di amichevoli internazionali e il ritorno poi qui per l’ultima settimana. Numerosa la presenza di mogli e figli dei calciatori alla presentazione della squadra: Ancelotti ha cambiato le regole, e ha concesso spesso molte ore libere che i calciatori hanno approfittato per trascorrere in famiglia. Ad accogliere il Napoli circa 5mila tifosi. A fare da padroni di casa Maurizio Rossini, presidente del Trentino Marketing, Luciano Rizzi presidente Apt, Fabio Sacco, direttore Apt, Romedio Menghini, ex sindaco e ora assessore Grandi Eventi del Comune di Dimaro Folgarida, Vittorio Menghini, Diego e Biancamaria De Carli.