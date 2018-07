Diario di strada del cronista scalzo, dalla casella della posta, il libro di

Amore a prima vista. Cinema e Animazione Americana. E’ il primo volume di Annarita Cavaliere e Gerardo Mele, edito da Eretica Edizioni, sul rapporto tra cinema e animazione: attraverso il linguaggio della parodia e della citazione emerge la denuncia al sistema culturale americano.

La metonimia insita nel titolo “Amore a prima vista” allude al rapporto tra cinema e animazione americana, con un focus sulle tematiche affrontate dalla Settima Arte, quale denuncia al contesto capitalista americano attraverso un suo prodotto. Una prospettiva inedita, che non riscontra una bibliografia precedente, nonostante si sia spesso ricorso al cinema nella letteratura, e non viceversa, come solitamente accade.

Il libro analizza il ricorso di alcune serie animate americane, quali I Simpson, American Dad, I Griffin, Futurama, alla citazione in termini a volte leggeri, a volte sarcastici, di alcune scene che hanno fatto la storia del cinema, da Chaplin a Kubrick, pur sempre quale caustica manifestazione contro la mercificazione culturale e la televisione spazzatura, la politica estera e il risvolto oscuro del sogno americano.

Ebbene proprio la citazione e la parodia animata diventano la chiave di lettura democratica, e se vogliamo anche didascalicamente “pop”, per una riflessione e una critica sulla cultura postmoderna, che il cinema spesso finora ha rivolto a un pubblico più colto.

“Così la serie animata, anche la più provocatoria e dissacrante, finisce per svolgere un inaspettato ruolo didattico e pedagogico, accendendo la curiosità verso il film originale e agevolando l’accesso a un contesto estetico, linguistico e culturale complesso; raramente il cinema dal vero ha offerto all’animazione un servizio analogo”, così come evidenziato dalla docente di Didattica dell’immagine e della comunicazione presso l’Università di Trieste e del Fumetto e delle Figurazioni Orientali presso l’Università di Udine, Anna Antonini, nella prefazione del testo.