Diario di strada del cronista scalzo di Giovanni Farzati

Le vecchie camere d´aria di bicicletta e il violino. Cosa collega le vecchie camere d’aria di bicicletta ad un nuovo violino? La bicicletta è una cosa necessaria come le scarpe.Giovannino Guareschi in Mondo piccolo. 1953. Se la bicicletta

è necessaria come le scarpe, le camere d´aria usurate sono necessarie ai liutai in una delicata fase della costruzione dei violini, l’assemblaggio delle parti. Messa la colla, per tenere saldamente uniti i vari pezzi, si usano le molle ricavate dalle vecchie camere d’aria.