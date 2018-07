De Riso contro De Riso a Minori guerra per il nome fra fratelli

Sembra un film , ma è vero . Non è Kramer contro Kramer, ma De Riso contro De Riso. In questo caso la guerra è per il nome, o denominazione dell’azienda, che è “De Riso”. Ma questa denominazione è il cognome di due fratelli. Salvatore contro Alessandro De Riso. Avviene a Minori in Costiera amalfitana.

IL CASO

Salvatore De Riso, denominato Sal De Riso , negli ultimi tempi è diventato famoso come pasticciere, apparizioni frequenti alla Rai, libri e altro ancora. Insomma oggi è a tutti gli effetti un personaggio pubblico con una immagine consolidata al nome “De Riso”, anche registrato , che è anche quello del fratello col quale prima c’era una collaborazione poi ad un certo punto con la realizzazione del bistrot sopratutto, a fianco del bar dove inizialmente il fratello Alessandro vendeva i dolci, qualcosa si è rotto. Sal De Riso voleva distinguersi dal fratello .

UNA STORIA DI FAMIGLIA

Tutto è partito con un locale sotto l’attuale Municipio. “Mio padre ha iniziato in un localino sotto l’attuale municipio , di fronte alla Chiesa Santa Trofimena, poi ci siamo spostati nel bar dove sto attualmente” Una targa “De Riso” a venti metri dal bistrot con due bar De Riso, che ora l’altro fratello non vorrebbe vedere più. “Mio fratello ha registrato tutti i marchi De Riso e non vorrebbe che utilizzassi questa denominazione, ma il nome del bar con la targa esiste da prima. Ci sono state delle divergenze , ma le questioni non sono partite da me, io ho pure un figlio che si chiama come lui, Salvatore”.

QUESTIONE DI NOME E ANCHE DI MARCHIO

Insomma il ragionamento sarebbe questo, De Riso è diventato un marchio famoso, non va usato da altri sfruttando la scia della sua celebrità che sarebbe cresciuta molto ultimamente. “Il problema è che io sono il fratello e e quindi abbiamo lo stesso cognome, il nome del bar e la targa pure esistono da prima”.

EVOLUZIONE GIUDIZIARIA

Le cause sarebbero diverse ma si sta concludendo non a Salerno ma a Napoli , forse si arriva ad un accordo “Io spontaneamente cerco di distinguermi specificando che sono Alessandro De Riso e non Salvatore De Riso, per l’uso commerciale il Giudice a Napoli vuole cercare di farci trovare un accordo ed è quello che voglio”