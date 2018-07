De Laurentiis vuole rispondere alla Juve: tutto su Cavani e Benzema

De Laurentiis vuole rispondere al colpo della Juventus, due possibili colpi: Benzema e Napoli

Quale sarà la risposta di De Laurentiis al colpo messo a segno da Andrea Agnelli? Se lo chiedono gli addetti ai lavori, ed in particolare i tifosi azzurri. L’edizione di oggi del quotidiano sportivo la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione. Ecco quanto scrive la Rosea

“Non c’è dubbio che l’argomento sia stato trattato nello scorso fine settimana da De Laurentiis in barca nel Golfo di Napoli con Ancelotti. Così come è un dato di fatto il sondaggio fatto su Karim Benzema, dallo stesso tecnico reggiano con José Angel Sanchez, direttore generale del Real e braccio destro di Florentino Perez. Va detto che non c’è stata apertura per iniziare una trattativa che già di per sé non si annuncia semplice. Il Napoli dalla sua ha la forza di un organico che – a parte il terzino destro – è completo e competitivo. Si tratterebbe di alzare l’asticella per restare protagonisti in Italia e diventarlo in Europa. Il carattere flemmatico e sicuro di Ancelotti è ideale per scatenare la competitività di un De Laurentiis attento ai bilanci, ma anche molto ambizioso. Proprio perché i conti sono in ordine, un colpo del genere, con una operazione da oltre 100 milioni complessivi, diventerebbe praticabile.

E nel guardarsi attorno in casa Napoli sono attenti a capire cosa succede al Paris Saint Germain dove non è una novità l’attrito esistente da tempo fra il brasiliano Neymar e l’uruguaiano Edi Cavani. Se O Ney restasse a Parigi, ecco allora che a partire potrebbe essere proprio l’ex azzurro che non ha mai nascosto pubblicamente la voglia di poter tornare a giocare a Napoli, dove tra l’altro ha un figlio tifosissimo. Lo spostamento del penta Pallone d’oro ha scatenato scosse telluriche profonde sul mercato internazionale. E il Napoli è lì, pronto a intervenire e a sfruttare l’occasione che si potrebbe ricreare.