Dario Scannapieco, originario di Maiori, potrebbe diventare il futuro amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti

Dario Scannapieco, attuale vicepresidente per la Banca Europea per gli Investimenti (Bei), potrebbe diventare nei prossimi giorni il prossimo amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti.

Il nome sta circolando da diversi giorni tra i papabili indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme alle Fondazioni ex bancarie. Tra i nomi in pole per la guida dell’ente finanziario d’investimento a partecipazione statale, ci sono anche Marcello Sala, ex vicepresidente di Banca Intesa e presidente dell’advisory board del fondo britannico Apis Partners, l’attuale direttore finanziario della Cdp Fabrizio Palermo e Massimo Tononi, sottosegretario all’economia con Prodi e Monti al governo. Scannapieco invece sembra essere un nome appetibile nell’ambiente, visto che è gradito al numero uno della Banca Centrale Europea, Mario Draghi.

Dario Scannapieco, classe ’67 è peraltro un figlio della Costiera Amalfitana e di Maiori, come ha fatto notare il decano dei giornalisti della Divina, Sigismondo Nastri, attraverso un suo post su Facebook: