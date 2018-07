Grazie UE! Nuove frontiere per le amministrazioni locali

Felicia Gaudiano, senatrice di Albanella appartenente alla compagine politica del M5S, membro della Commissione Politiche Europee e da poco tempo facente parte anche della Commissione vigilanza Rai; questa volta approda a Battipaglia per il suo tour avviato da pochissime ore. La senatrice sta cercando di stringere diverse collaborazioni con le amministrazioni locali per la gestione dei fondi provenienti dall’Unione Europea.

Il punto della situazione

Battipaglia, come molti altri comuni d’Italia, per progredire sotto tutti gli aspetti può far affidamento soltanto all’erogazione dei fondi europei, materia discussa poche ora fa proprio nel piccolo comune salernitano. L’onorevole è stata accompagnata dall’europarlamentare Isabella Adinolfi, i deputati Anna Bilotti e Cosimo Adelizzi ed anche dal celebre consigliere regionale Michele Cammarano che molto spesso solleva questioni di una certa importanza. Stesso Cammarano ha invitato la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ad intervenire nell’audizione in commissione regionale ambientale. Il consigliere regionale ha inoltre espresso parole di certo non tenere verso l’impianto di compostaggio battipagliese.

Nel convegno, che vi stiamo raccontando, insieme ai politici locali e non, sicuramente di peso c’è stata la presenza da parte di Europportunity. E’ un’associazione no profit che si occupa della gestione di fondi europei. Da sottolineare l’ottima esposizione e il grande interesse del pubblico per la tematica “lavoro” legata ai fondi europei. In rappresentanza di ciò vi era il Dott. Federico Sabetta, con un passato in Commissione europea ed oggi esperto di Affari Internazionali presso il Ministero dell’Ambiente, che ha spiegato l’importanza di creare lavoro attraverso la corretta gestione dei fondi strutturali. Insieme a lui vi erano anche Anna Guida, facente parte del supporto tecnico; Paolo Maresca, docente universitario e consigliere del direttivo di Europportunity; Alessia Marino, che si dedica agli eventi ed infine, in rappresentanza dell’amministrazione locale, l’assessore Stefania Vecchio.