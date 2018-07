L’estate 2018 di Italo continua ad essere ricca di novità: da domani 5 luglio infatti le città di Pompei e Sorrento saranno collegate al network dell’Alta Velocità da Italobus, servizio intermodale rotaia – gomma di Italo, con 5 collegamenti giornalieri; i viaggiatori di Italo provenienti da Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma, potranno utilizzare la stazione di Napoli Afragola per raggiungere Pompei e Sorrento, con Italobus, con la comodità di un unico biglietto

Le due località saranno servite da Italo per favorire gli spostamenti dei numerosi turisti per tutto il periodo estivo, fino al 4 novembre ma non solo: anche gli abitanti del posto potranno utilizzare questo servizio per raggiungere le numerose città collegate dai treni Italo

Ancora una volta Italo mette a disposizione i propri mezzi per avvicinare i cittadini all’alta velocità, crescendo particolarmente in Campania, regione d’Italia ricca di tradizioni culinarie e opere d’arte che richiamano ogni anno visitatori da tutta Italia e anche dall’estero

Italobus ha anche ampliato il proprio network in Campania: a partire dal 14 giugno, infatti, è stato attivato il servizio fra Afragola e le città di Caserta e Benevento.

GLI ORARI

Da Napoli Afragola alle 8:55 (arrivo a Pompei alle 9:40 e a Sorrento alle 10:45), alle 13:30 (arrivo a Pompei alle 14:20 e a Sorrento alle 15:25) ed alle 18:30 (arrivo a Pompei alle 19:20 e a Sorrento alle 20:25).

Da Sorrento o Pompei per raggiungere le diverse destinazioni collegate dai treni Italo ci saranno 2 collegamenti quotidiani: da Sorrento alle 11:15 (12:15 da Pompei e arrivo ad Afragola alle 13:10) ed alle 16:15 (17:15 da Pompei e arrivo alle 18:10 ad Afragola)