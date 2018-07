Da Sorrento al Sassuolo: tesserato con i neroverdi il giovane Carlo Milano

Carlo Milano è ufficialmente un tesserato del Sassuolo Calcio. Il centrocampista classe 2004 di Castellammare di Stabia, ma con famiglia di origini sorrentine, si trasferirà nel prestigioso club emiliano per il prossimo campionato di calcio nazionale Under 15. Il giovane, che si è già messo in luce nel campionato campano di categoria con la Virtus Junior Napoli, recentemente è stato premiato come miglior centrocampista al Torneo delle Sirene-MSC Cup 2018, che si è svolto lo scorso aprile a Sorrento, ed è stato vinto vinto dall’Atletico Madrid.