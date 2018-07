Cuomo: Meno smog a Sorrento stop agli autobus inquinanti

Il Sindaco Giuseppe Cuomo: Sorrento meno smog, ecco l’obbiettivo di Cuomo, infatti al via un provvedimento, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 15 settembre, che vieta il transito a tutti gli autobus inferiori alla classe ambientale euro 4 di circolare nel centro storico.

Il divieto di circolazione, nel dettaglio, riguarda via degli Aranci e corso Italia . Il bando ai veicoli riguarda anche i mezzi provvisti di bollino blu.

Non a caso, dallo scorso maggio, proprio su richiesta del Comune di Sorrento, l’Arpac ha installato in via degli Aranci un laboratorio mobile per rilevare la quantità di polveri sottili nell’atmosfera. Il piano dunque piace e potrebbe essere confermato a titolo definitivo a fine estate.