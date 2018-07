Croazia nella storia, va in finale con la Francia. Delusione Inghilterra e delle turiste inglesi a Positano e Sorrento da dove abbiamo seguito la partita in tv. Una partita ricca di colpi di scena che gli inglesi sembravano avere in tasta controllando la partita nel primo tempo .

Invece nel secondo tempo e poi con i supplementari le carte cambiano in tavola e la Croazia conquista la prima finale della sua storia in un Mondiale battendo 2-1 l’Inghilterra.

La Nazionale di Southgate passa in vantaggio dopo 5 minuti con una punizione di Trippier, i croati pareggiano con Perisic al 68′ e completano la rimonta nel secondo tempo supplementare con Mandzukic. La finale del Mondiale sarà Francia-Croazia, gli inglesi giocheranno la finale per il terzo posto contro il Belgio