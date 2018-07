Croazia 2-1 Inghilterra. Mandzukic porta i croati in finale!!

Ed ecco la seconda finalista di questo mondiale emozionante: la Croazia di Modric, ma soprattutto la Croazia degli italiani che hanno fatto la differenza in questo mondiale. L’Inghilterra non è riuscita a passare in finale per vincere questa coppa che manca dal 1962. Una maledizione che gli inglesi volevano scacciare con lo slogan “it’s coming home” ma anche questa volta a tornare a casa sono loro.

La partita si mette male per la Croazia che al 5’minuto va sotto con una punizione di Trippier. Dalić è preoccupato perché i suoi uomini in campo non riescono a rendersi pericolosi con gli inglesi che sfiorano il secondo gol molte volte. A riposo il risultato è 0-1. Perisic, che nella prima metà di partita non era riuscito ad essere incisivo inizia una partita del tutto diversa trascinando l’azione in avanti con maggior pericolosità. Al 68′ l’esterno interista sfrutta il cross di Vrsaljko in spaccata e porta la Croazia in pareggio. Il pallino del gioco è dei croati che creano molte occasioni. Perisic va vicino al secondo gol al minuto 72 ma colpisce il palo. Dopo 3 minuti di recupero si va ai tempi supplementari. La Croazia nelle ultime due partite ha vinto ai rigori e vuole evitarli. La partita assume una caratteristica diversa ai supplementari, finalmente è una partita equilibrata a causa della stanchezza che subentra. Va vicina al gol l’Inghilterra al 99′ su calcio d’angolo, salva Vrsaljko su Stones. In apertura secondo tempo supplementare segna Mario Mandzukic su una spizzata innocua di Perisic che sorprende i centrali inglesi e l’attaccante juventino è il più rapido ad accorgersene e con il sinistro buca Pickford. L’Inghilterra si riversa nella metà campo avversaria ma non riesce a creare azioni da gol e scoprendosi rischia di subire il gol definitivo. La Croazia è brava a palleggiare con il cronometro e tiene lontana l’Inghilterra. Al 123′ il turco Cakir fa esplodere la gioia dei croati e la delusione per gli inglesi. A deciderla sono due italiani che porta indirettamente l’Italia a questi mondiali. Domenica alle 16:00 ci sarà la finale per il terzo posto tra Belgio e Inghilterra. Alle 20:00 la finalissima tra la Francia di Deschamps e la Croazia di Dalić.

Christian Mulier