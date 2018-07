Cristina Buccino incanta a Capri. Ecco le foto più calde dell’estate

Cristina Buccino sta incantando Capri. La modella calabrese, insieme con la sorella Maria Teresa, si è concessa una vacanza tra gli agi della Dolce Vita caprese, come si può notare dai loro profili Instagram. Le foto delle gite in barca, con lo sfondo dei Faraglioni, stanno facendo impazzire i follower: con il loro fisico esplosivo in bikini nero questi scatti si candidano a diventare tra i più caldi di questa estate 2018.



Nel relax mondano sull’Isola azzurra, le sorelle Buccino negli ultimi giorni si sono alternate tra uscite a bordo del motoscafo Ginseng, della Capri Boat Service, ed il by night tra locali, poi hanno ingaggiato una barchetta per fare un escursione tra nellai Faraglioni, per attraversarne “ritualmente” l’arco piccolo. Sotto i riflettori c’è Cristina, nota ai rotocalchi per la partecipazione all’Isola dei Famosi.

La più grande delle sorelle, show girl, ha esordito sul piccolo schermo come Professoressa deil programma condotto dastava quasi per diventare una Velina, ma fu battuta da una certaCristina vanta diverse storie e flirt, spesso smentiti: qualche estate fa finì sulle copertine dei giornali di gossip per una breve flirt adconil campione portoghese neoacquisto

Maria Teresa, arredatrice, invece è divenuta famosa per l’hackeraggio del suo account di WhatsApp e la fuoriuscita di un video hot con protagonista la seconda delle “Kardashian italiane” (la più giovane èbiologa, che ha sposato l’anno scorso l’imprenditore Nico Guido a Capri). Maria è stata fidanzata con il calciatoreex Parma, Juventus, Genoa e Crotone in forza allo Spezia, con la storia finita lo scorso anno.